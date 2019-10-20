Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

ЕБРР может выделить 20 млн евро на строительство электростанции в Фаниполе

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрит выделение Беларуси кредита в размере 20 млн евро для оказания "Минскэнерго" содействия в развитии электроэнергетической инфраструктуры СЭЗ "Минск".

Конкретно средства пойдут на поддержку строительства низковольтной подстанции 110/10 кВ в Фаниполе (Минская область). За счет улучшения энергоснабжения проект поможет удовлетворить прогнозируемое увеличение потребления электроэнергии в Фаниполе и обеспечить безопасность, надежность и стабильность энергоснабжения на данной территории.

Совет директоров банка рассмотрит проект 11 декабря 2019 года.
Infobaza.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru