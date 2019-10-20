Конкретно средства пойдут на поддержку строительства низковольтной подстанции 110/10 кВ в Фаниполе (Минская область). За счет улучшения энергоснабжения проект поможет удовлетворить прогнозируемое увеличение потребления электроэнергии в Фаниполе и обеспечить безопасность, надежность и стабильность энергоснабжения на данной территории.





Совет директоров банка рассмотрит проект 11 декабря 2019 года.