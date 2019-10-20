Нацбанк непреклонен в вопросе выдачи кредитов

"В последнее время в адрес Национального банка поступают предложения о необходимости смягчить пруденциальные стандарты, пересмотреть требования по оценке банками платежеспособности клиента. Говорится о возможности пожертвовать частью достигнутой стабильности и за счет этого обеспечить экономический рост", - заявил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа НББ Дмитрий Мурин, выступая накануне на расширенном заседании правления Центробанка.





Доклад Мурина опубликован на сайте НББ, сообщает "Интерфакс"





Представитель НББ предупредил, что расширение кредитной экспансии за счет смягчения требований к заемщикам может вызвать банковский кризис в случае реализации внешних шоков. "Смягчение подходов чревато недооценкой рисков, что отрицательно скажется на возможности банков противостоять шокам на фоне нестабильных внешних условий", - отметил Мурин.





Он пояснил, что внешние шоки, в первую очередь, связаны с замедлением темпов роста мировой экономики, в том числе экономик стран, являющихся основными торговыми партнерами Беларуси. Кроме того, Мурин подчеркнул, из-за продолжающихся глобальных торговых конфликтов могут ухудшиться условия для работы ряда крупных белорусских предприятий. "Многие из них весьма чувствительны к ухудшению внешней конъюнктуры", - заметил представитель НББ.









Кроме того, смягчение пруденциальных стандартов может стать сигналом для снижения международного рейтинга Беларуси, полагает Мурин. "Это осложнит доступ Республики Беларусь к ресурсам на мировых финансовых рынках, которые могут стать одним из источников обслуживания внешнего долга страны", - сказал он.





Представитель НББ также констатировал сохранение высокого потенциала кредитного риска, что обусловлено неустойчивым финансовым положением предприятий. По его данным, доля необслуживаемых активов, предоставленных юридическим лицам, на 1 сентября 2019 года превысила 8%, по кредитам в инвалюте она составила 8,9%.







