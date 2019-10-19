Россия пока не приняла решения по кредиту для Беларуси на $600 млн

"Не решено пока", – сказал он, когда его спросили о том, есть ли решение по кредиту.





Силуанов уточнил, что решение будет зависеть от того, насколько две страны продвинутся в дальнейшей интеграции.





Напомним, что ранее Минск обратился к Москве за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов.





Добавим также, что в сентябре этого года посол Беларуси в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко сообщил, что президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин могут уже до восьмого декабря утвердить план по интеграции в рамках Союзного государства.









Вокруг этого ожидаемого события сразу же возник ажиотаж. Тогда в МИД Беларуси прокомментировали это, отметив, что шумиха в прессе возникла на пустом месте.



