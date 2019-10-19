Сумма контракта составила около 200 млн долларов, сообщает БЕЛТА





Белорусские самосвалы впервые вышли на рынок Индии. Им предстоит работать на крупнейшем открытом угольном карьере Gevra. Там же, рядом с карьером, откроется и сервисный центр для оперативной поставки запчастей. Гарантийное обслуживание белорусских автомобилей составит 8 лет.





Первые из 77 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 136 тонн в ноябре и декабре нынешнего года будут поставлены в Индию. Угледобывающая компания Coal India ltd ведет разработки в 81 горнодобывающем районе в 8 штатах Индии. Всего этой компании принадлежит в стране около 430 угольных шахт.





Подписанию контракта активно содействовал «Белинвестбанк», организовавший сложный процесс по выпуску гарантии индийским банком, покрытую резервным обязательством Европейского банка реконструкции и развития.