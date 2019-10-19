Крупнейшая в мире угледобывающая компания заинтересовалась белорусскими самосвалами
Жодинские машиностроители подписали контракт с крупнейшей в мире угледобывающей компанией Coal India Limited.
Сумма контракта составила около 200 млн долларов, сообщает БЕЛТА.
Белорусские самосвалы впервые вышли на рынок Индии. Им предстоит работать на крупнейшем открытом угольном карьере Gevra. Там же, рядом с карьером, откроется и сервисный центр для оперативной поставки запчастей. Гарантийное обслуживание белорусских автомобилей составит 8 лет.
Первые из 77 карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 136 тонн в ноябре и декабре нынешнего года будут поставлены в Индию. Угледобывающая компания Coal India ltd ведет разработки в 81 горнодобывающем районе в 8 штатах Индии. Всего этой компании принадлежит в стране около 430 угольных шахт.
Подписанию контракта активно содействовал «Белинвестбанк», организовавший сложный процесс по выпуску гарантии индийским банком, покрытую резервным обязательством Европейского банка реконструкции и развития.
14:25 19/10/2019
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