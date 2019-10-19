Крупнейшая в Европе плавучая солнечная электростанция дала первый ток

47 тыс. батарей станции занимают 17 из 50 га водной поверхности искусственного озера на месте карьера по добыче камня в окрестностях города Пьоленк. Благодаря им станция будет вырабатывать до 17 мегаватт электроэнергии в год – этого достаточно для обеспечения электричеством 4,7 тыс. квартир с 10 тыс. жителей. Эта электроэнергия будет продаваться с гарантией ее экологически чистого производства.





Французская станция уступает крупнейшей солнечной электростанции в Китае, там на воде солнечные панели занимают 86 га, что эквивалентно площади 120 футбольных полей.



