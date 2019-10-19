Красные директора и частники: кого будет больше в Совете республики?

Пока поступает информация о том, кто зарегистрирован кандидатами в Палату представителей. Редакция Office Life изучила бизнесы, с которыми связана часть будущих сенаторов.





От Минска среди всех кандидатов человеком бизнеса можно назвать только Виктора Чайчица. В верхнюю палату он идет во второй раз. Чайчиц — адвокат Минской областной коллегии. Он также возглавляет Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов. Объемы его личного бизнеса оценить невозможно: гонорары адвокатов не афишируются.





От Минской области идут в том числе топ-менеджеры крупных компаний. Это гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый и гендиректор ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Владимир Лукьянов.





В «Беларуськалии» средняя зарплата, по данным за 2017 год, составляла 2 тыс. рублей. Зарплата руководителя неизвестна, но это, скорее всего, сумма, приближенная к среднему заработку. Другие показатели компании:





выплаченные дивиденды — более 134 млн рублей в 2018 году, почти 697 млн — в 2017-м;

выручка в 2018-м — 4,3 млрд рублей;

чистая прибыль в 2018-м — свыше 819,5 млн.

Также в этом году компания должна сдать в эксплуатацию Петриковский горно-обогатительный комплекс. Сметная стоимость превышает 3,2 млн рублей.





Основные рынки сбыта, как правило, Китай, Индия, США, Бразилия. Компания на 100% государственная.









ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» — это тоже госактив, но примерно на 87,8%. Основной вид продукции — мясо птицы. Выручка за прошлый год — более 281,6 млн рублей. Чистая прибыль — более 22 млн.





От Гродненской области идут Валентин Байко (один из владельцев ряда бизнесов империи «Конте Спа») и глава сельхозкооператива «Озёры Гродненского района» Александр Шишко.





Компания «Конте Спа» — это уже негосударственный сектор. По данным на 2017 год, у нее 15 дочерних юрлиц в Беларуси, России и Польше. Основной профиль бизнеса Валентина Байко и его брата Дмитрия — текстиль (производство колгот, нижнего белья и т. п.). В «Конте Спа», по данным на 2017 год, Валентин имел 40%, а Дмитрий — 41%. Еще один крупный акционер — один из ключевых менеджеров «Конте Спа» Ричард Шерель (18%).





Вместе с Игорем Чернявским братья Байко также владеют Туровским молочным комбинатом. Есть в их портфеле и компания «Бонше» (производство грибов). А один из самых нашумевших проектов последнего времени — огромный комплекс TRINITI оторый включает в себя торговые и офисные площади, паркинг и т. д.





Что касается сельхозкомпании «Озёры Гродненского района», то это достаточно мощный сельский бизнес со своим охотничьим и рыболовным хозяйством. Его топ-менеджер Шишко идет в Совет республики не первый раз.









От Гомельской области среди будущих сенаторов — представитель госбизнеса Александр Ляхов. Это гендиректор «Белоруснефти». Напомним, что эта госкомпания добывает нефть. На ее сайте в разделе «Организационная структура» указано в числе прочих российское ОАО «НК «Янгпур». В российском реестре такая фирма есть, но почему-то ее учредитель ликвидирован. Он также, судя по реестру, принадлежит ликвидированной компании, которая, в свою очередь, принадлежала кипрской SAGITECH INVESTMENTS. В Беларуси у «Белоруснефти» есть своя разветвленная сеть АЗС.





От этого же региона в верхнюю палату идет глава госкомпании «Совхозкомбинат «Заря» Олег Слинько. Финансовые отчеты этот «совхоз» не публикует. На рынке продуктов питания он известен своим брендом «Дары от Зари».





От Витебской области на этот раз в Совете республики больше не будет Николая Мартынова (обувная империя «Марко»). Человеком бизнеса в будущем созыве от Витебщины можно назвать разве что Олега Жингеля — топ-менеджера витебской областной структуры Белагропромбанка. Напомним, что прямая госдоля в нем — около 91%. Реальная — свыше 96%.









От Брестской области в списке есть гендиректор ОАО «Птицефабрика «Дружба» Василий Маркевич и директор ОАО «Парохонское» Владимир Хроленко. Также будущим бизнес-сенатором можно назвать Тамару Шатликову — председателя Брестской областной коллегии адвокатов. Об объемах ее личного бизнеса, как и в случае с Чайчицем, судить невозможно.





ОАО «Птицефабрика «Дружба» — это крупный госактив в пищевой промышленности. На начало года доля государства была 99%. Но как минимум два раз в год общество объявляло о дополнительной эмиссии. В начале 2018 года сообщалось, что в реконструкцию «Дружбы» вложат 2,7 млн рублей, чтобы увеличить производство куриных яиц на 14%, до 40 млн штук в год. При этом 1,5 млн из этих инвестиций — кредитные средства.





ОАО «Парохонское» — это на 100% государственная сельхозкомпания. Основные продукты — молоко и мясо. В 2018-м выручка была почти 43 млн рублей. Чистая прибыль два года была на уровне 4,1 млн.





Исходя из всех вышеописанных компаний и персоналий, в Совете республики от бизнеса будет представлен в подавляющем большинстве «красный директорат», то есть топ-менеджмент госсектора. Из частников, по сути, только один Байко. Не исключено, что еще кого-то назначит президент. Например, это может быть Александр Шакутин.