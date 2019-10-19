«Белшина» выпускает дополнительные акции для продажи

Из документа о допэмиссии следует, что акции хотят продать резидентам Беларуси «для пополнения оборотных средств». Реализация бумаг будет происходить через открытую подписку. Заявки компания принимает с 16 ноября до 13 декабря.





На начало года доля государства в ОАО составляла 100%. Показатели компании вызвали недовольство властей, и в 2018 году там сменили гендиректора. После стартовали две программы — финансового оздоровления и сокращения сроков оборачиваемости оборотных средств.





В I квартале 2019-го общество вышло из минуса. Компания получила более 3 млн рублей чистой прибыли. Год назад, по итогам января–марта 2018 года, был убыток примерно 17,7 млн.









Убыточными были и 2018-й, и 2017-й, и 2016 годы. Чистый убыток составлял 132 млн, около 274 млн и 4,2 млн соответственно.





Аудиторы Grant Thornton в отчете за 2018 год применили стандартную фразу «существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности». Это значит, что состояние компании довольно рисковое.



