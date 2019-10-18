Из-за изменения климата экономика Беларуси теряет $100 млн ежегодно

Зимы становятся меньше





"На днях в Бресте зафиксировали температурный рекорд за последние 40 лет. Я знаю, что в Беларуси хорошее понимание, насколько этой тематикой нужно заниматься", — считает постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий.









Участники круглого стола "Беларусь и глобальное изменение климата"

Климат в нашей стране начал меняться в 1989 году. Это проявилось в повышении температуры воздуха и увеличении количества осадков.





"За последние 25-30 лет среднегодовая температура превысила климатическую норму на 1,3 градуса, — уточняет доктор географических наук Виктор Мельник. — Это значит, что летом температура становится выше 25 градусов. У нас увеличился вегетационный период и уменьшился зимний".





Вместе с потеплением в Беларуси увеличилось количество осадков. Больше всего, по словам учёного, это заметно зимой и в начале весны. То, что вместо снега идут дожди, плохо влияет на сельское хозяйство.





"Если говорить о последствиях, то из-за неблагоприятных и опасных условий экономика Беларуси ежегодно теряет около $100 млн. Речь идёт о сельском хозяйстве и других отраслях.





По температурным условиям современная Гомельская область соответствует северу Украины, где такой климат был примерно 20 лет назад. Идёт смещение климатических областей".





Плюсы и минусы изменения климата





Участники круглого стола считают, что нельзя однозначно ответить: изменение климата — это хорошо или плохо. С одной стороны, это благоприятные условия для работы, с другой — опасность для жизни.





"Сокращение зимнего периода используется в сельском хозяйстве, — говорит Виктор Мельник. — Температура воздуха стала выше — появилась возможность выращивать новые культуры. Во время теплой зимы ЖКХ несёт меньшие потери из-за уборки снега, из-за топлива. И эти факторы уже учитываются".









Как менялся климат в Беларуси





Но есть и отрицательная сторона в изменении климата. Высокая температура воздуха угрожает здоровью людей, которые зависят от погоды. Также сильная жара ведёт к засухе и появлению инфекционных болезней, которые раньше не были характерны для Беларуси.





"Всё чаще в январе температура сохраняется выше нуля. На это нужно обращать внимание. В среднем продолжительность зимы на территории Беларуси сократилась на 3-7 дней. А на юго-западе страны климатическая зима составляет два месяца и меньше", со щила в своём выступлении представитель Белгидромета Наталья Клевец.





Проще говоря, того, что мы привыкли считать календарной зимой, в действительности уже нет. Да и лето стало более длинным: оно продолжается от 95 до 100 дней. Например, в этом году климатическое лето (период со среднесуточной температурой 14 градусов и выше) составило 4 месяца: с середины мая до середины сентября.





Эксперт международных экологических программ Александр Гребеньков наиболее уязвимыми сферами во время изменения климата считает сельское и лесное хозяйство.





"Они [отрасли. — Прим.] раньше всех начали разрабатывать стратегии по адаптации, — рассказал Еврорадио специалист. — Немного сложнее с сельским хозяйством, потому что ему более трудно адаптироваться: нужно менять культуры и технологии".