Об этом говорится в сообщении фонда.





Член правления и исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн заявил, что целью инвестиций является желание расшириться в ранее не завоеванной отрасли предпринимательства.





«Считаем, что у рынка оборота билетов есть потенциал расширения в странах Балтии и Беларуси, где на данный момент работает BTH. Мы также высоко оцениваем недавний прогресс компании и вклад правления», — заявил Нуутманн.





Стороны решили не разглашать сумму сделки.





Эстонская компания Baltic Ticket Holdings была основана в 2007 году, изначально она руководила Piletilevi в Эстонии и Biļešu Serviss в Латвии. В 2016 году к группе BTH присоединились литовская компания Bilietai и белорусский оператор Kvitki.





Маргус Линнамяэ по итогам 2018 года был назван журналистами DELFI и EPL самым влиятельным предпринимателем в стране. Под его контролем находятся кинотеатры, рестораны, мясокомбинат, дистрибьюторские и фармацевтические компании, а также СМИ (в частности, литовский новостной портал 15min.lt, информагентство BNS, эстонская медиагруппа Postimees и латвийский портал TV Net).