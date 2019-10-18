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Самый влиятельный бизнесмен Эстонии купил белорусские "Квитки"

Принадлежащий эстонскому бизнесмену Маргусу Линнамяэ инвестиционный фонд UP Invest приобрел Baltic Tickets Holdings (BTH), который управляет белорусским билетным оператором Kvitki.by.

Самый влиятельный бизнесмен Эстонии купил белорусские "Квитки"
Об этом говорится в сообщении фонда.

Член правления и исполнительный директор UP Invest Свен Нуутманн заявил, что целью инвестиций является желание расшириться в ранее не завоеванной отрасли предпринимательства.

«Считаем, что у рынка оборота билетов есть потенциал расширения в странах Балтии и Беларуси, где на данный момент работает BTH. Мы также высоко оцениваем недавний прогресс компании и вклад правления», — заявил Нуутманн.

Стороны решили не разглашать сумму сделки.

Эстонская компания Baltic Ticket Holdings была основана в 2007 году, изначально она руководила Piletilevi в Эстонии и Biļešu Serviss в Латвии. В 2016 году к группе BTH присоединились литовская компания Bilietai и белорусский оператор Kvitki.

Маргус Линнамяэ по итогам 2018 года был назван журналистами DELFI и EPL самым влиятельным предпринимателем в стране. Под его контролем находятся кинотеатры, рестораны, мясокомбинат, дистрибьюторские и фармацевтические компании, а также СМИ (в частности, литовский новостной портал 15min.lt, информагентство BNS, эстонская медиагруппа Postimees и латвийский портал TV Net).
Источник: belmarket.by
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