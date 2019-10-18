Опрос: почти 2/3 белорусам едва хватает денег на самое необходимое
При этом некоторым из них не хватает даже на еду.
Исследовательский центр ИПМ опубликовал данные опроса, который касается пенсий и материального благополучия.
Большая часть опрошенных (43%) отнесла себя к категории «Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину нам будет сложно».
«Нам не всегда достаточно денег даже на еду» — 4%.
«У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает затруднения» — 18%.
«Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль нам не хватит» — 17%.
И только 1% респондентов говорят, что при необходимости могут купить квартиру или дом.
Отказались отвечать — 12%.
Источник: officelife
16:31 18/10/2019
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