Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Опрос: почти 2/3 белорусам едва хватает денег на самое необходимое

При этом некоторым из них не хватает даже на еду.

Исследовательский центр ИПМ опубликовал данные опроса, который касается пенсий и материального благополучия.

Большая часть опрошенных (43%) отнесла себя к категории «Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину нам будет сложно».


«Нам не всегда достаточно денег даже на еду» — 4%.

«У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает затруднения» — 18%.

«Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль нам не хватит» — 17%.

И только 1% респондентов говорят, что при необходимости могут купить квартиру или дом.

Отказались отвечать — 12%.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru