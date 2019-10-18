Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Турчин обсуждает в Москве дорожные карты по "углубленной интеграции"

Первый вице-премьер Беларуси Александр Турчин проводит сегодня в Москве встречу с вице-премьером России Максимом Акимовым, на которой обсуждаются проекты дорожных карт, необходимые для реализации программы по "углублению" интеграции в "союзном государстве"

Открывая встречу, Максим Акимов отметил, что особый смысл совместной работе придает приближающееся 20-летие "союзного государства". 

"Мы должны сегодня обсудить дорожные карты, находящиеся в нашем ведении", - сказал он, добавив, что речь идет о дорожных картах, касающихся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.

Максим Акимов напомнил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по "углублению" интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.

"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал в свою очередь Александр Турчин

Он также добавил, что белорусскую сторону интересует московский опыт цифрового здравоохранения.
Источник: belta.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru