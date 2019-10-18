Открывая встречу, Максим Акимов отметил, что особый смысл совместной работе придает приближающееся 20-летие "союзного государства".





"Мы должны сегодня обсудить дорожные карты, находящиеся в нашем ведении", - сказал он, добавив, что речь идет о дорожных картах, касающихся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.





Максим Акимов напомнил, что поставлена задача к 1 декабря завершить согласование дорожных карт с тем, чтобы к 8 декабря выйти на подписание как самой программы по "углублению" интеграции, так и всех дорожных карт на уровне глав государств.





"Не вижу каких-то непреодолимых препятствий, но некоторые вопросы нужно обсудить", - сказал в свою очередь Александр Турчин.





Он также добавил, что белорусскую сторону интересует московский опыт цифрового здравоохранения.







