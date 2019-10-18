У кинотеатра "Победа" появился новый владелец

Правда, кто получил такое право, организаторы торгов не уточнили, сообщает « Минск-Новости ».





Как известно, здание «Победы» является историко-культурной ценностью. Уже достаточно давно велись разговоры о необходимости его реставрации и реконструкции. Был даже разработан проект.





В том варианте предусматривалась реставрация фасадов, внутри предполагалось сделать второй зал, воссоздать интерьеры в стилистике середины XX века. Позже появилась идея сделать кинотеатр трехзальным.





С 1 января 2017 года объект закрыли на реконструкцию, однако процесс так и не начался.





В мае нынешнего года на пресс-конференции начальник технического отдела КУП «Мінская спадчына» Сергей Абрамов рассказывал:





— Мы выступаем заказчиком реконструкции кинотеатра «Победа». Объект передан нам в прошлом году. На тот момент уже был разработан архитектурный проект, прошедший экспертизу. Но было принято решение Мингорисполкома о внесении изменений в проектную документацию. В соответствии с этим документом мы заключили договор с институтом «Белгоспроект». Архитектурный проект будет готов в конце августа, строительный — в ноябре 2019 года.









Мы выяснили, что проектная документация еще находится в разработке.





— С победителем аукциона будут оформлены договорные отношения, и тогда будет определено, нужно ли вносить какие-либо изменения в проект, сколько времени на это потребуется и когда можно приступать к строительно-монтажным работам, — прокомментировал директор «Мiнскай спадчыны» Александр Кохан.





Известно, что сейчас по условиям аукциона здание передается в аренду на 30 лет под трехзальный кинотеатр с культурно-развлекательными и сопутствующими функциями.





При этом объект подлежит реконструкции и реставрации, в ходе которых должны сохраниться его назначение и наименование, аутентичный характер отделки фасадов, помещений, входной группы, вестибюля. Арендатор будет участвовать финансово в процессе обновления объекта.