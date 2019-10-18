Мнение: До президентских выборов Румас не досидит

Ярославом Романчуком. Почему цифры экономистов МВФ и государственных экономистов так расходятся? Эту тему Белсат обсуждет с экономистом





«Если сегодня мы видим, что номинальные доходы, зарплаты выросли на 14 %, а производительность работы на 1,3 процента, когда мы видим, что и промышленность в стагнации, и сельское хозяйство… Господин Румас говорит: как так, экспорт у нас упал, промышленность ничего не может сделать, а вы, обращаясь к министрам, губернаторам и работникам посольств Беларуси, не делаете свою работу. Это значит одно: уже нужно готовиться к отставке Румаса и его команды. […]»





Продолжение разговора – в сюжете.







