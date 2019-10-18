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Мнение: До президентских выборов Румас не досидит

Рост белорусской экономики уже в следующем году, по мнению экспертов МВФ, замедлится в 7 раз. Также говорится о том, что Беларусь по темпам экономического роста попадет в число аутсайдеров.

Почему цифры экономистов МВФ и государственных экономистов так расходятся? Эту тему Белсат обсуждет с экономистом Ярославом Романчуком.

«Если сегодня мы видим, что номинальные доходы, зарплаты выросли на 14 %, а производительность работы на 1,3 процента, когда мы видим, что и промышленность в стагнации, и сельское хозяйство… Господин Румас говорит: как так, экспорт у нас упал, промышленность ничего не может сделать, а вы, обращаясь к министрам, губернаторам и работникам посольств Беларуси, не делаете свою работу. Это значит одно: уже нужно готовиться к отставке Румаса и его команды. […]»

Продолжение разговора – в сюжете.
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