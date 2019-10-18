Авторы исследования подсчитали, что за последний год ценность названия Apple возросла на 9% и достигла $234 миллиардов. Второе место в рейтинге брендов досталось Google. Эта торговая марка показала более умеренный прирост в 8% и теперь оценивается в $168 миллиардов.





Ценность бренда Amazon увеличилась на 24%. В Interbrand оценили его в $125 миллиардов.





За ним следуют Microsoft (+17%, $108,85 млрд), Coca-Cola (-4%, $63,36 млрд), Samsung (+2%, $61,1 млрд), Toyota (+5%, $56,25 млрд), Mercedes-Benz (+5%, $50,83 млрд).





В десятку также вошли: McDonald’s (+4%, $45,36 млрд) и Disney, поднявшийся с 14-го места (+11%, до $44,35 млрд).





Facebook опустился на 14-е место с 9-го (-12%, $39,86 млрд).



