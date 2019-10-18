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Кто вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков столицы за 9 месяцев

Кто вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков столицы по итогам работы за январь–сентябрь 2019 года, корреспонденту агентства «Минск-Новости»рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

По словам специалистов, в консолидированный бюджет города за истекший период поступило порядка 9,5 млрд рублей. Около трети этого объема — вклад 10 субъектов хозяйствования.

— По итогам работы за 9 месяцев в десятку крупнейших плательщиков столицы вошли ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «Минскэнерго», ООО «Табак-инвест», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «Лукойл Белоруссия», ЗАО «Минский завод виноградных вин», унитарное предприятие «А1», ОАО «Минск Кристалл» — управляющая компания холдинга «Минск Кристалл Групп», ООО «Евроторг», — уточнили в ИМНС.

В налоговой также отметили, что в структуре поступлений в казну по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики. Удельный вес средств от этого источника — 72,7 %.
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