Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Прибыль Паритетбанка уменьшилась в три раза

Отчет Паритетбанка за три квартала 2019 года показывает падение прибыли. На 1 октября 2018-го было свыше 3,9 млн рублей, а сейчас — около 1,1 млн. У банка выросли, в частности, операционные расходы, отчисления в резервы и комиссионные расходы.

Активы прибавили в весе: более 29 млн против 25,8 млн год назад.

Напомним, что в прошлом году Паритетбанк хотел купить активы украинской «дочки» Сбербанка. Но Нацбанк Украины сделку не согласовал.

Паритетбанк — более чем на 99,8% государственный актив. Госпакетом распоряжается Госкомимущество.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru