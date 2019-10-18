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Без реформ не обойтись. Как заставить белорусскую экономику расти

Белорусская экономика в последнее время показывает довольно скромный рост. Без кардинального решения проблемы неэффективности госсектора значительно ускорить рост экономики вряд ли получится.

Без реформ не обойтись. Как заставить белорусскую экономику расти
Белорусская экономика по итогам января-сентября 2019 года выросла только на 1%. В январе-августе ВВП вырос на 1,1%, в январе-июле рост составил 1,3%, в январе-июне – 0,9%, в январе-мае – 1%, пишет "Ежедневник".

По прогнозам международных институтов, ВВП вырастет по итогам текущего года не более, чем на 1,2%, что, понятно, очень далеко от прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2019 год, утвержденного правительством (рост ВВП запланирован на уровне 4%).

Получается, что в сравнении с 2018 годам (ВВП прибавил по итогам прошлого года 3%), прослеживается довольно негативная динамика.

Кроме того, по прогнозам МФВ, рост экономики в следующем 2020 году будет не лучше 2019 года. Если ранее МВФ прогнозировал рост ВВП в 2020 году на уровне 2,2%, то теперь речь идет лишь о 0,3%.

В чем причины замедления экономического роста?

Без реформ не обойтись


— С 2012 года у нас низкие темпы роста, – констатировала в беседе с «Ежедневником» академический директор BEROC Екатерина Борнукова. – И это структурная проблема, потому что она отражает неэффективность нашей экономики. Проблема в том, что Беларусь не проводит реформ, в частности госсектора, который накопил большие долги.

Эксперт пояснила, что тот рост, который был в прошлом и позапрошлом годах, это восстановительный рост после кризиса, а он всегда более быстрый, чем обычно, и было в принципе понятно, что он рано или поздно будет исчерпан.

— Все долгосрочные прогнозы показывают, что без реформ наш потенциал роста не более 2% в год, – отметила эксперт.

Что парализует систему госуправления?


О том, что работу госпредприятий надо срочно пересмотреть, говорится очень давно. Еще летом текущего года основной проблемой Беларуси глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер назвал неэффективность госпредприятий. МВФ также давно призывает к реформам. Однако, белорусские власти по-прежнему медлят.

— Необязательно решать проблемы, накопившиеся в госсекторе, такими мерами, которые приведут к драматическому ухудшению социальной ситуации. На самом деле госпредприятия уже значительно сократили занятость за последние годы, то есть проблем, связанных с избыточной занятостью нет, – сказала Екатерина Борнукова.

Она обратила внимание, что проблемы лежат скорее в финансовой плоскости, в накопленных долгах, которые за последний кризис серьезно выросли.

Также эксперт предлагает реформировать систему корпоративного управления на госпредприятиях.


— Если перед госпредприятиями ставят такие цели, как рост выручки, производства и экспорта, а не достижение эффективности, то нечего и удивляться, что они потом становятся неэффективными, – обратила внимание Екатерина Борнукова. – В целом, гораздо проще было бы, конечно, приватизировать госсектор, но если уж мы не готовы идти на приватизацию, есть масса других решений.

Эксперт также признает, что парализует систему госуправления и то, что люди боятся принимать рискованные решения.

— Но весь бизнес строится на принятии рискованных решений. В этом суть предпринимательства. Ты берешь на себя большие риски, чем обычно, – подчеркнула эксперт.

Только на ИТ-сектор полагаться нельзя


Рассуждая на тему, что еще может спасти белорусскую экономику, надо отметить, что сегодня в Беларуси высокими темпами растет ИТ-сектор. Так, в 2018 году его доля составила 5,5% ВВП. По словам известного IT-предпринимателя Виктора Прокопени, к 2023 году доля IT-сектора в ВВП Беларуси может вырасти до 10%.

Но можно ли назвать ИТ-отрасль панацеей для спасения белорусской экономики?

Как отметила Екатерина Борнукова, то, что в Беларуси развивается ИТ-сектор, что он приносит валютную выручку в страну, бесспорно хорошо.

— Правда, надо признать, что там вряд ли будет когда-то работать больше чем 5% населения. А нам нужно думать, как всех остальных сделать производительными, чтобы хорошо зарабатывали не только айтишники, но и все остальные, – сказала академический директор BEROC.

По ее словам, если полагаться только на ит-сектор, это всегда будет очень маленькая часть экономики, поэтому большого выхлопа на уровне всей страны ждать не стоит.
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