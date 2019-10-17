Гродненский пивной завод снова пытаются продать. Вам не нужен?





Торги за комплекс зданий, сооружений с прилегающими инженерными сетями и аренду земельного участка площадью 0,85 гектара начнутся с суммы в 2 283 668 рублей (почти 1,1 миллиона долларов). Эта сумма вряд ли претендует на рекорд: например, известный «старожил» гродненских торгов — Дом офицеров — на первых торгах стоил свыше пяти миллионов рублей.





Покупателю предоставят рассрочку платежа сроком не более одного года с момента заключения договора купли-продажи. Что делать с помещениями, новый собственник должен решить сам. Городские власти допускают реконструкцию зданий «под объекты производственно-общественного, производственно-делового, административно-производственного назначения».



