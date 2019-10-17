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Гродненский пивной завод снова пытаются продать. Вам не нужен?

В Гродно продают комплекс зданий бывшего пивзавода, сообщает vgr.by. Торги объявлены на 18 ноября, так что через месяц станет известно имя нового владельца историко-культурной ценности. Ведь отдельные здания комплекса — это сохранившаяся до наших дней часть дворца Сапег-Огинских, который возвели в 17 веке.


Торги за комплекс зданий, сооружений с прилегающими инженерными сетями и аренду земельного участка площадью 0,85 гектара начнутся с суммы в 2 283 668 рублей (почти 1,1 миллиона долларов). Эта сумма вряд ли претендует на рекорд: например, известный «старожил» гродненских торгов — Дом офицеров — на первых торгах стоил свыше пяти миллионов рублей.

Покупателю предоставят рассрочку платежа сроком не более одного года с момента заключения договора купли-продажи. Что делать с помещениями, новый собственник должен решить сам. Городские власти допускают реконструкцию зданий «под объекты производственно-общественного, производственно-делового, административно-производственного назначения».
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