Финансовые компании уходят из Великобритании в преддверии Brexit

Исследователи выявили 332 компании, которые переместили часть своего бизнеса, перевезли персонал или учредили новые организации на территории Европейского союза, при этом 60 из них начали делать это с марта, когда изначально должен был состояться выход Великобритании из ЕС, пишет Bloomberg.





Отмечается, что главным направлением для релокации сотрудников и переноса офисов стал Дублин, опередивший по популярности Люксембург и Париж.





"Многие крупные компании учредили новые предприятия в ЕС, которые функционируют уже в течение нескольких месяцев, и, потратив десятки или сотни миллионов долларов на релокацию, они не собираются в ближайшее время возвращаться в Великобританию", - цитирует доклад экспертов New Financial interfax.by





Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года.



