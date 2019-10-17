Финансовые компании уходят из Великобритании в преддверии Brexit
Финансовый сектор готовится к выходу Великобритании из Европейского союза на фоне продолжающихся переговоров по Brexit: сотни банков и инвестиционных компаний перевозят своих сотрудников в европейские офисы, показало исследование компании New Financial, которая анализирует сектор.
Исследователи выявили 332 компании, которые переместили часть своего бизнеса, перевезли персонал или учредили новые организации на территории Европейского союза, при этом 60 из них начали делать это с марта, когда изначально должен был состояться выход Великобритании из ЕС, пишет Bloomberg.
Отмечается, что главным направлением для релокации сотрудников и переноса офисов стал Дублин, опередивший по популярности Люксембург и Париж.
"Многие крупные компании учредили новые предприятия в ЕС, которые функционируют уже в течение нескольких месяцев, и, потратив десятки или сотни миллионов долларов на релокацию, они не собираются в ближайшее время возвращаться в Великобританию", - цитирует доклад экспертов New Financial interfax.by
Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября 2019 года.
"Белорусский партизан"
15:34 17/10/2019
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