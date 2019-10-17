Geely нам мало: в Беларуси могут появиться вьетнамские автомобили
Посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин посетил завод местного автопроизводителя VinFast. Он был создан два года назад частной вьетнамской компанией VinGroup. В бизнес вложено 3 млрд долларов.
Компания планирует увеличить производство машин до 250 тыс. в год, а позднее удвоить до полумиллиона. Представители VinFast выразили заинтересованность в выходе на беларусский рынок, а также другие рынки Европы.
Кроме того, обсуждались возможные перспективы сотрудничества в области производства автокомпонентов, сообщает посольство.
Автомобили VinFast созданы на базе лицензионных немецких решений. Седан построен на базе BMW пятой серии поколения F10, а кроссовер — на базе BMW X5 F15.
Источник: reform.by
14:45 17/10/2019
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