Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Черный четверг для доллара на белорусской бирже

По итогам торгов четверга 17 октября курс доллара рухнул до минимума за 78 дней. Белорусский рубль укрепился к валютной корзине до максимума за 50 дней.

Вот уже 11 торгов подряд основные конкуренты белорусского рубля все вместе не могут подвинуть вверх значение корзины валют.

Курс доллара упал сразу на 0,0100 рубля до 2,0400 BYN/USD и оказался на минимуме за 78 дней.

Доллар подешевел уже третий раз подряд, а с начала октября его курс рухнул уже на 0,0362 BYN.

Курс евро опустился всего на 0,0006 BYN до 2,2613 BYN/EUR. С начала месяца европейская валюта потеряла 0,0081 BYN.

Курс российского рубля вырос на 0,0043 BYN до 3,1855 BYN/100 RUB.


Центробанк России

На торгах Московской биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 33 копейки до 64,0144 российских рублей, а средневзвешенный курс евро опустился на 16 копеек до 70,89 российских рублей.

Банк России на основании этой информации будет принимать решение о том, какие официальные курсы иностранных валют установить на завтра.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru