Черный четверг для доллара на белорусской бирже

Вот уже 11 торгов подряд основные конкуренты белорусского рубля все вместе не могут подвинуть вверх значение корзины валют.





Курс доллара упал сразу на 0,0100 рубля до 2,0400 BYN/USD и оказался на минимуме за 78 дней.





Доллар подешевел уже третий раз подряд, а с начала октября его курс рухнул уже на 0,0362 BYN.





Курс евро опустился всего на 0,0006 BYN до 2,2613 BYN/EUR. С начала месяца европейская валюта потеряла 0,0081 BYN.





Курс российского рубля вырос на 0,0043 BYN до 3,1855 BYN/100 RUB.









Центробанк России

На торгах Московской биржи к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 33 копейки до 64,0144 российских рублей, а средневзвешенный курс евро опустился на 16 копеек до 70,89 российских рублей.





Банк России на основании этой информации будет принимать решение о том, какие официальные курсы иностранных валют установить на завтра.