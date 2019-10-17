Черный налоговый список Евросоюза

С декабря 2017 Советом Европы данный список несколько раз менялся: некоторые страны переносились в «серый список» («список ожидания»). Это государства, которые сотрудничали с Евросоюзом и вели работу по реформированию налоговых систем.





В ноябре 2018 Совет Европы провел пересмотр «черного списка», в результате чего в нем остались лишь 5 государств: Американские Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские острова. Эти страны не давали никаких публичных обещаний с момента внедрения в практику международного «черного списка» и своего попадания туда.





В марте текущего года Евросоюз утроил свой список отказывающихся от международного налогового сотрудничества юрисдикций, доведя их число до 15. В список добавлены: Аруба, Барбадос, Белиз, Бермуды, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, ОАЭ, Вануату. По мнению Совет Европы, эти юрисдикции так и не выполнили в срок обещания по приведению своих налоговых систем в соответствие с международными требованиями.









После значительного мартовского расширения «черного списка», отказывающихся от международного сотрудничества юрисдикций, Европейский Союз убрал оттуда две страны, поскольку те выполнили данные ранее обещания.





Из «черного списка» исключили Объединенные Арабские Эмираты и Маршалловы острова: эти страны провели у себя необходимые реформы по улучшению налоговой политики, которые они анонсировали в 2018 году. Совет Европы теперь признает ОАЭ полностью соответствующими всем международными договоренностям в отношении налогового сотрудничества.





Маршалловы острова пока переместили в «серый список» для наблюдения. Совет Европы оставил за собой время для изучения данных по обмену налоговой информацией по запросу. Результаты этого мониторинга должны быть известны к следующему Глобальному форуму по прозрачности и обмену информацией, который проведет ОЭСР.





Совет Европы также объявил, что Албания, Коста-Рика, Маврикий, Сербия и Швейцария досрочно выполнили свои обязательства по реформе на соответствие принципам качественной налоговой политики ЕС, и соответственно могут быть исключены из «серого списка».









У Совета Европы до конца июня 2019 года действовало дополнительное исключение, касающееся принятия решений о включении стран в «черный список». Это исключение, «два из трех», сводилось к тому, что если какое-либо государство не выполняет лишь один из трех критериев налоговой прозрачности ЕС, то оно в «черный список» не включается. В связи с прекращением действия этого исключения в июне вет Европы проанализировал находящиеся сегодня в черном списке страны на соответствие его критериям налоговой прозрачности и пришел к выводу, что все они имеют полное основание там оставаться.





На данный момент в «черном списке» ЕС 9 юрисдикций: Американские Самоа, Белиз, Фиджи, Гуам, Оман, Самоа, Тринидад и Тобаго, Американские Виргинские Острова, Вануату.



