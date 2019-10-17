Согласно новому президентскому указу № 327 «О повышении энергоэффективности многоквартирных домов», в скором будущем будет установлен новый механизм финансирования тепловой модернизации домов, а также порядок долевого участия граждан.





Отмечается, что после модернизации в жировках будет прописываться меньшая сумма, чем сейчас. Однако за ремонт своего многоэтажного дома жильцам придется заплатить кровными деньгами.





5400 евро на ремонт





Каждому белорусу интересно, сколько же придется вынуть из кошелька на подобный ремонт. Сообщается, что стоимость будет рассчитываться исходя от площади, которую занимает жилец.





За расширенный комплекс работ хозяину двухкомнатной квартиры придется заплатить около 5400 евро в эквиваленте. Работы потянут на 90 евро за «квадрат». Однако государство хочет начат предоставлять рассрочки. Если взять рассрочку на 7-10 лет, то ежемесячно владельцу квартиры необходимо будет выплачивать 10 евро.





На сегодняшний день такие расчеты – приблизительны. Более детальную информацию о смете подобных проектов должен предоставить РУП «Институт «Белжилпроект».









До сих пор механизм оплаты не оговорен. Его разъяснит Постановление Совмина, которое мы ожидаем к 4 декабря. Именно с этой даты вступит в силу действие Указа № 327, - рассказали в ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство».





Известно, что для малоимущих граждан срок выплаты рассрочки могут продлить до 15 лет. Также у такой категории людей, возможно, будет шанс получить безналичные субсидии по оплате работ. Финансовая помощь полагается тем горожанам, у кого 20 процентов совокупного дохода уходит на оплату услуг ЖКХ (для сельского населения это 15 процентов).





В течение ближайших двух месяцев станет известно, будет ли Всемирный банк кредитовать подобные работы.