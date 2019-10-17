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Универсам «Центральный» опять попробуют продать

На Белорусской валютно-фондовой бирже на продажу выставлены пакеты акций 10 акционерных обществ. Продажа акций осуществляется в рамках банкротства ОАО «Современные розничные технологии» – компании, тесно связанной с СООО «НТС», бывшим оператором не существующей ныне розничной сети «Родная сторона».

Это не первая попытка антикризисного управляющего продать такое специфическое имущество. В июле 2018 г. акции уже выставлялись на торги, но из-за высоких заявленных цен, так и не смогли никого заинтересовать. Сейчас цены снижены, а значит шансы на продажу стали выше.

Среди акций, выставленных на продажу, наибольший интерес представляет контрольный пакет (82,42%) акций ОАО «Универсам «Центральный» с ценой 1,530 млн руб. за весь пакет (против 2,24 млн руб. годом ранее).

Помимо контрольного пакета акций ОАО «Универсам «Центральный», продаются крупные пакеты других региональных торговых предприятий. Акции ОАО «Торгово-производственная фирма «Лида» (10,88% от их общего объема) выставлены по цене 367 тыс. руб. за пакет, ОАО «Торговый дом Речицкий» (13,08%) – 347 тыс. руб. за пакет.


Остальные пакеты акций – ОАО «ППТО «Полесье», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Минский завод игристых вин», ОАО «Белсантехмонтаж-2», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк» – незначительны и вряд ли способны заинтересовать стратегического инвестора.
NEG.by
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