Павел Данейко советует ему оттолкнуться от дна первым, пишет Госсектор тянет экономику вниз. Вот почему экономистсоветует ему оттолкнуться от дна первым, пишет "Завтра твоей страны"





Работать, как частники





Госпредприятиям нет необходимости искать рецепты успешности в далеких странах или у мировых лидеров бизнеса.





− Если бы наш госсектор работал так же эффективно, как частный, а еще лучше − как самые эффективные компании, мы бы получили довольно длинный рост, − отметил генеральный директор Бизнес-школы ИПМ и административный директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Павел Данейко на семинаре «От стабильности к экономическому росту: перспективы Беларуси».





Эксперт сделал акцент на том, что приватизацию уже не стоит рассматривать как спасательный круг. Теперь она вряд ли внесет существенный вклад в реформирование экономики.





Заинтересовать директоров в эффективности





Смена мотивации топ-менеджмента − это и есть самый простой рецепт повышения эффективности госкомпаний, убежден Павел Данейко. Система управления предприятиями – одна из самых слабых точек и ключевых причин проблем госсектора. Директорам просто-напросто не выгодно выходить на качественно новые показатели, демонстрировать рост и наращивать продажу продукции.





− Если будет заработано много денег, директору скажут: «Спасибо» и на следующий год добавят план, − отмечает Павел Данейко. − А если директор сможет нарастить прибыль на 10 миллионов, он может получить хоть миллион? Если нет, тогда и мотивации у него нет.





Перестать жить в отрыве от мировых тенденций





Усугубляет ситуацию отсутствие стратегического планирования и формирования корпоративной стратегии, благодаря которым госкомпании развивались бы в ногу с конкурентами в своей отрасли из разных стран.





− Типичный пример – Белорусский металлургический завод. У них сейчас будут проблемы по одной простой причине – изменилась технология создания шин. А их ключевой продукт – это металлокорд для шин. Они об этом не знали? Знали, потому что переход на новую технологию занял 10 лет. Но разве у них в планах стояло формирование нового ключевого продукта? Нет, − говорит эксперт.





Гнаться не за эфемерными показателями, а за производительностью труда





Отсутствие культуры эффективного ведения производства тоже выступает преградой для успешной работы отдельных компаний и для роста промышленности в целом.





− Советское производственное наследие − это высокое качество продукции. Потому что советское производство – это оборонная промышленность. Оружие должно было стрелять, а сколько оно стоило, никого не интересовало. Когда мы привозим немецких консультантов, они говорят: «Ваши инженеры всегда находят красивые решения, только они всегда дорогие», − отмечает Павел Данейко.





Важное условие на этом пути – позволить «умереть» тем госкомпаниям, которые не способны зарабатывать без регулярного высасывания денег из бюджета. А спасать только те, которые пытаются и могут двигаться вперед без помощи костылей.