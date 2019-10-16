Почему белорусы не спешат выкупать здания за одну базовую величину?

Ярослав Романчук привел статистику Госкомимущества: в Беларуси на начало октября более 400 объектов, которые выставлены на продажу за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5).Число их растет, В программе Примус экономистпривел статистику Госкомимущества: в Беларуси на начало октября более 400 объектов, которые выставлены на продажу за одну базовую величину (сейчас она составляет Br25,5).Число их растет, пишет Салідарнасць.

Почему такой низкий спрос со стороны бизнеса, поинтересовался экономист.





— Интерес есть, народ готов покупать, но не у всех есть свои ресурсы, потому что банки неохотно дают деньги под это, — пояснил бизнесмен с 25-летним опытом Александр Малашко и сослался на личный опыт. — Если ты с местными чиновниками не дружен, то сразу к тебе приходят СЭС (имеются в виду сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии — прим. «С»), МЧС, находят у тебя строительный мусор на территории и начинают тебя потихоньку доить и так далее. Хотя когда ты начинаешь с ними знакомиться и дружить, вопросы начинают решаться.









По мнению предпринимателя, кто хотел попробовать, тот вошел на рынок.





— В 2011 году, когда я брал свой объект в Полоцке, в Витебской области было 20 тысяч объектов (неиспользуемых — прим. «С»). При этом в Полоцке практически бесплатно, то есть даром раздавали здания: возьмите хоть в аренду, но что-то сделайте. Зданий много, а интереса зарабатывать деньги у народа не так много, — поделился Александр Малашко.





Отметим, что есть примеры, когда государство забирало проданные объекты из-за невыполнения договоров купли-продажи. О подобной истории недавно писал kurjer.info. Случчанин Владимир в 2013 году купил за одну базовую величину бывший сельский детсад в деревне Болотчицы.





То самое здание бывшего детского садика, которое предприниматель частично отремонтировал, но не успел сдать в срок. Фото Олеся Белая, kurjer.info





Предприниматель хотел сделать там музей сельского быта. Однако не успел выполнить все условия договора за три года и теперь должен выплатить около 38 тысяч рублей. Причём деньги за ремонт ему никто не вернет.



