Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Данейко: “Нужно отделить мертвых от живых и помогать живым”

Данейко о примерах успешной приватизации.

Данейко: “Нужно отделить мертвых от живых и помогать живым”
Павел Дайнеко, генеральный директор Бизнес-школы ИПМ, Grodno.in
Гендиректор Бизнес-школы ИПМ Павел Данейко заявил сегодня на семинаре центра BEROC, что в Беларуси успешно прошла приватизацию лишь пара компаний. Одна из них — «Милавица», пишет Office life.

Напомним, что именно Данейко занимался приватизацией этого предприятия.

По его словам, в 1990-е специалисты «Милавицы» 3 года учились шить у мастеров бренда Triumph. Также была изменена мотивация менеджеров.

Данейко рассказал, что недавно гости из-за рубежа удивились, почему тракторная индустрия Беларуси не продает свои продукты на Запад. Он считает, что этого не происходит потому, что, если предприятие заработает больше, директору скажут спасибо и увеличат план на следующий год. Поэтому и нет мотивации.

Кроме того, Данейко утверждает, что в госсекторе нет стратегического планирования.

Руководитель Бизнес-школы ИПМ считает, что от СССР в Беларуси осталось умение производить высококачественную продукцию, так как тогда был развит оборонный сектор. Оружие должно стрелять, но а сколько оно стоит, это никого не интересовало. Именно поэтому беларуские инженеры порой придумывают хорошие решения. Однако они дорогие.

Данейко также добавил:

“Нужно отделить мертвых от живых и помогать живым… В Беларуси пытаются спасти всех”.
Поделиться
Последние известия


Блоги
Владимир Подгол
Дадут ему Нобеля? Или хотя бы кредит да памятник?
Павел Севярынец
Камунізм - пад трыбунал!
Тацяна Грачанікава
Шэрая Восень у Менску #nodepression
Павел Знавец
Невзрачная "политическая вакханалия"
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о раздаче льгот, вороватой системе,...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru