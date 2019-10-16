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Дуров может отложить запуск криптовалюты на год

Запуск платформы Telegram Open Network (TON) и крипотовалюты Gram от основателя Telegram Павла Дурова может быть отложен на полгода или год, сообщает Forbes со ссылкой на инвесторов.

Запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram планировалось 31 октября этого года, но Федеральная комиссия США по ценным бумагам (SEC) добилась временного судебного запрета на размещение цифровых токенов компаниями Telegram Group Inс и TON Issuer Inc.


SEC настаивает, что криптовалюта должна рассматриваться как ценная бумага, поэтому для ее продажи инвесторам должна предоставляться информация о бизнес-операциях, финансовых условиях, факторах риска. Telegram Group Inс и TON Issuer Inc этого не сделали, чем нарушили закон о ценных бумагах.

Окончательное решение о судьбе криптовалюты будет принято 24 октября после судебного заседания.
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