Дуров может отложить запуск криптовалюты на год

Запустить блокчейн-платформу TON с криптовалютой Gram планировалось 31 октября этого года, но Федеральная комиссия США по ценным бумагам (SEC) добилась временного судебного запрета на размещение цифровых токенов компаниями Telegram Group Inс и TON Issuer Inc.









SEC настаивает, что криптовалюта должна рассматриваться как ценная бумага, поэтому для ее продажи инвесторам должна предоставляться информация о бизнес-операциях, финансовых условиях, факторах риска. Telegram Group Inс и TON Issuer Inc этого не сделали, чем нарушили закон о ценных бумагах.





Окончательное решение о судьбе криптовалюты будет принято 24 октября после судебного заседания.