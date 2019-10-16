- Белорусский экспорт вполне соответствует тому, что Беларусь может производить и производит с учетом соотношения цены и качества. Отдельный вопрос – экспорт продуктов нефтепереработки, калийных удобрений: мировые цены. Что касается остального экспорта, то общая неэффективность экономики: мы немногое можем произвести, что заинтересует мировые рынки, за исключением Российской Федерации. За исключением нефтепереработки и экспорта калийных удобрений порядка 90% всего экспорта идет в Россию. Однако в России сильно развито импортозамещение, и даже на российском рынке белорусская продукция теряет свои позиции.





Проблемы с экспортом завязаны на неэффективность, нереформированность экономики, прежде всего государственного сектора. Последнее время постоянно говорят о финансовых последствиях нереформированной экономики (плохие долги и так далее), но смысл неэффективной экономики состоит в том, что она не может эффективно производить и эффективно продавать.





Что нужно для хорошего экспорта? Произвести хороший товар с соотношением цена-качество, второй элемент – уметь продать продукт (продвижение, маркетинг, то, что лежит в основе мировой экономике, сегодня уметь продавать – более важный навык, чем произвести). Со вторым элементом тоже тяжело, что также связано с нереформированностью экономики, отсутствием иностранных инвестиций (иностранные инвестиции – не просто приход иностранных технологий, станков, но и технологии продвижения, технологии продаж). С этой точки зрения премьер-министр наехал на МИД, на отдельные посольства: планы по наращиванию экспорта доведены, а посольства их не выполняют. Было бы странно ожидать от профессиональных дипломатов сверхнавыков в области маркентинга, в сфере продаж.





Собственно говоря, планы по росту экспорта, наряду с планами по росту ВВП на 4% в текущем году - этот показатель изначально не выдерживал никакой критики. Поэтому провал плана по экспорту не стал большим открытием.





В оправдание правительства можно привести единственный фактор: по экспорту ударила история с «грязной нефтью», в результате которой уменьшились поставки продуктов нефтепереработки на экспорт.









- Можно ли списать на «грязную нефть» минус три процента экспорта по сравнению с предыдущим годом?





- Даже без учета продуктов нефтепереработки темпы роста экспорта составили 0,9% - ниже планки. «Грязная нефть» ударила по темпам роста экспорта, но и по остальным показателям темпы роста не выполнены.





- Премьер-министр поручил подготовить в ноябре совещание правительства по итогам работы экономики за 9 месяцев, где хотят проанализировать все обещания, данные руководителями госорганов и предприятий на заседаниях в правительстве, и дать оценку действиям руководителей. Что изменится к этому времени?





- Качественно ничего не изменится. Это стандартные бюрократические игры: собрали совещание, огласили недостатки, раздали поручения по их исправлению к следующему совещанию. Так любит делать глава государства, и такие же мантры вынужден транслировать глава правительства.





- Румас привел цифры: 37 из 57-ми загранучреждений не выполняют доведенные задания по экспорту товаров, а 15 из них – второй год подряд. Какой подтекст заложен в этот укор?

- Все те же бюрократические мантры: раз уж до посольств доводят планы по росту экспорта, то за неисполнение планов их следует поругать. Завтра до посольств можно довести какие угодны планы, а затем – ругать за их неисполнение. Мне кажется, странно доводить до дипломатов планы по росту экспорта: дипломаты не могут влиять на производство, не могут повлиять на цены. В конце концов, существует закон маркетинга: можно более-менее хорошо продвигать, рекламировать, но для начала нужен хороший продукт. Если нет соответствующего продукта с хорошим соотношением цены и качества, то это никак не продашь. Известная белорусская политическая проблема: чиновника или ведомство любят ставить на определенный фронт работ.





Не думаю, что кто-то потеряет свое кресло – отдельные послы либо глава МИД. Но картинку можно показать: планы не выполнены – виноваты дипломаты.



