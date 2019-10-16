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Топ-5 казахстанских бизнесменов с интересами в Беларуси

Казахстанский Forbes опубликовал топ-50 самых влиятельных бизнесменов страны. В него вошло несколько предпринимателей, имеющих интересы в Беларуси.

Топ-5 казахстанских бизнесменов с интересами в Беларуси
По итогам первого полугодия 2019 года Казахстан, вытеснив Италию, вошел в первую десятку важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси. 

Уровень инвестиционного сотрудничества между странами заметно ниже. Хотя в последнюю версию топ-50 самых влиятельных предпринимателей  Казахстана вошло уже пять владельцев компаний, ведущих бизнес с белорусскими партнерами.

«Завтра твоей страны» изучило, какие интересы сближают представителей бизнеса двух стран.

Нурлан Смагулов


Один из них – это 54-летний Нурлан Смагулов. Он является единственным собственником «Астана Групп», объединяющей автосборочные, автодилерские компании и сеть торгово-развлекательных центров в Алматы и Нур-Султане.


Принадлежащая Смагулову компания «Астана Моторс», в частности, занимается сборкой коммерческой техники МАЗ, Hyundai и Golden Dragon и представляет на казахстанском рынке технику еще около 10 брендов. «Астана Моторс» в 2016 году стала дилером МАЗ в Казахстане, а в 2017 году запустила сборочное производство самосвалов белорусского бренда на своей площадке в Алматы. 


В 2019 году планируется выпустить 100 единиц техники, а в 2020 году расширить модельный ряд и довести объем сборки до 350 автомобилей. В рейтинге, составленном казахстанским Forbes, Нурлан Смагулов занял 6-е место. 

Кайрат Боранбаев


Самый известный казахстанский бизнесмен в Беларуси – это Кайрат Боранбаев.


С 2015 года он является держателем франшизы MсDonald`s в Беларуси, Казахстане и нескольких регионах России. Ресторанный бизнес – только одно из направлений, к которым имеет отношение занимающий 8-ю строчку бизнесмен. 

Владелец многопрофильного холдинга «Алмалы» Кайрат Боранбаев производит полиэтиленовую продукцию, продукты питания и  лекарства, строит и управляет недвижимостью, фитнес-клубами, парковками, кинотеатрами. 

Бизнесмен инвестирует в  футбольный клуб «Кайрат» и в целом большое внимание уделяет спорту. Команда «Алмалы», например, приняла участие в недавно состоявшемся минском полумарафоне.

Кенес Ракишев


В Беларуси находится актив занимающего 12-е место в рейтинге Forbes Кенеса Ракишева. Это – «БТА Банк».


Одноименный банк принадлежит финансисту в Украине, а вот материнская компания в Казахстане с 2015 года не имеет лицензии. В 2019 году Кенес Ракишев продал «БТА Банк» в Кыргызстане.

Бизнесмен через несколько инвестиционных компаний владеет производителем битума, ферроникеля и крупным пакетом финтех-компанией NetElement, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.


Орифджан Шадиев


Бизнесмен Орифджан Шадиев  (32-е место) в последнее время занимается консолидацией банковских активов (выкупил в 2019 году AsiaCredit Bank), а  также инвестирует в строительство.


В 2016 году он выкупил итальянскую компанию Todini Costruzioni Generali, которая активно участвует в строительстве автомобильных дорог в Беларуси в рамках различных европейских программ.

Андрей Лаврентьев


Занимающий 47-ю строчку предприниматель является акционером Группы компаний «Аллюр», интересы которой распространяются на торговлю и производство автотехники.


В состав группы входит компания «Агромашхолдинг», которая с 2007 году собирает созданную на базе гомельских зерноуборочных комбайнов «Полесье» технику Essil. С 2017 года «Агромашхолдинг» является эксклюзивным дистрибутором продукции «Гомсельмаша» в Казахстане.


Самым влиятельным бизнесменом современного Казахстана эксперты Forbes назвали 53-летнего Тимура Кулибаева. Супругу средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Динары принадлежат Народный банк Казахстана и активы в недвижимости, нефтехимической, сельскохозяйственной, торговой и прочих отраслях.  

Тимур Кулибаев является руководителем Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Национального олимпийского комитета и членом совета директоров российского «Газпрома».
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