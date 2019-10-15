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Зимнее дизтопливо начинает поступать на заправки

На АЗС Беларуси начинает поступать зимнее дизтопливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.


С 15 октября белорусские НПЗ - ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ - традиционно переходят на выпуск зимнего дизельного топлива. Дизтопливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов 5-го экологического класса начинает поступать на нефтебазы и автозаправочные станции страны. На топливораздаточных колонках АЗС "Белоруснефти" оно маркируется "ДТ-З-К5".

Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов, на АЗС "Белоруснефти" произойдет к 1 ноября. В эти же сроки на АЗС отраслевой сети в продаже появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов.


В "Белнефтехиме" обращают внимание владельцев автомобилей с дизельным двигателем на необходимость полностью использовать остатки летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизтопливом. Рекомендуется также провести подготовку к эксплуатации в зимних условиях топливных и масляных систем двигателя, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля.

"Государственная отраслевая сеть АЗС концерна "Белнефтехим", работающая под брендом "Белоруснефть", гарантирует обеспечение потребителей топливом на внутреннем рынке в строгом соответствии с рекомендациями Госстандарта о реализации на АЗС с 1 ноября только зимнего дизтоплива", - подчеркнули в концерне.
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