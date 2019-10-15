Из чего делают белорусский спирт? Спойлер: не пшеница и не картошка





— В последние годы тритикале выбилась в лидеры, и теперь именно эта культура имеет больший удельный вес в структуре перерабатываемого зернового сырья спиртового производства. Почему? Во-первых, она широко районируется и хорошо адаптирована к нашим климатическим условиям. Во-вторых, ее проще перерабатывать, чем рожь. Последняя требует более широкий спектр и увеличенный расход ферментов, так как содержит, кроме крахмала, значительное количество слизеобразующих балластных веществ. Как следствие, технологические среды из зерна ржи более вязкие и густые, это откладывает отрицательный отпечаток на протекание всех биотехнологических процессов изготовления этилового спирта, повышая их энергоемкость. В-третьих, ключевой фактор —цена. Из всего перечня зерновых дешевле всех стоит рожь, затем тритикале, а дальше пшеница и кукуруза.









По каждой культуре установлен норматив планового выхода спирта. Так вот, для ржи он наиболее низкий, поэтому даже более выгодная цена, по сравнению с другими зерновыми, не делает ее предпочтительнее для производителей. Однако если она будет стоить на порядок ниже той же тритикале, то предприятие может отдать преимущество ржи, это поможет снизить себестоимость конечного продукта.





А что же пшеница и кукуруза? По словам Александра Александровича, они ничем не уступают тритикале, но тут есть нюансы:





— Главная причина, по которой у нас не особо торопятся работать с пшеницей и кукурузой, — деньги. Ведь эти культуры стоят дороже тритикиле, однако никаких особых преимуществ в качестве сырья для спирта перед ней не имеют. В принципе, если бы цены на пшеницу и тритикале были примерно равны, то они стояли бы в одном ряду. Для ясности: производителей интересует не только соотношение цен, но и то, сколько с тонны того или иного зерна можно произвести спирта. По этой причине, к слову, многие отказались от картофеля, так как он имеет относительно невысокую крахмалистость, что впоследствии увеличивает себестоимость спирта. По органолептическим свойствам тут у каждого свои предпочтения, поэтому однозначно сказать, что, например, пшеница лучше кукурузы или тритикале, нельзя. Сегодня наши предприятия по большей части работают с тритикале, это выгоднее. Однако если завтра в сельском хозяйстве произойдет крен в сторо кукурузы, то этот вектор может измениться.