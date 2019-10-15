«Родная сторона» продает долю в Минском заводе игристых вин

Цена — около 61,7 тыс. рублей. Пакет небольшой — 0,1%.





Напомним, что «Современные розничные технологии» находится в процессе банкротства около 3 лет, а сеть «Родная сторона» уже прекратила свое существование. За последнее время продана недвижимость компании на сумму примерно 2,4 млн рублей.





Однако пока не проданы доли в различных ОАО. Это не только микропакет в Минском заводе игристых вин, но также в БПС-Сбербанке, Белагропромбанке, Белинвестбанке, текстильном предприятии «Полесье» и т. д.



