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«Родная сторона» продает долю в Минском заводе игристых вин

Компания «Современные розничные технологии», которая ранее занималась сетью «Родная сторона», продаст свою долю в ОАО «Минский завод игристых вин».

Цена — около 61,7 тыс. рублей. Пакет небольшой — 0,1%.

Напомним, что «Современные розничные технологии» находится в процессе банкротства около 3 лет, а сеть «Родная сторона» уже прекратила свое существование. За последнее время продана недвижимость компании на сумму примерно 2,4 млн рублей.

Однако пока не проданы доли в различных ОАО. Это не только микропакет в Минском заводе игристых вин, но также в БПС-Сбербанке, Белагропромбанке, Белинвестбанке, текстильном предприятии «Полесье» и т. д.
Officelife.media
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