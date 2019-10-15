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BEROC изучил предпринимательский потенциал белорусских студентов

7,3% белорусских студентов намерены создать бизнес сразу после окончания вуза, а спустя пять лет после окончания учебы - 47,5%

В декабре 2018 – январе 2019 гг. Центром экономических исследований BEROC был проведен второй опрос студентов учреждений высшего образования Беларуси в рамках «Глобального исследования предпринимательского потенциала студентов» (GUESSS). Участниками этой волны глобального исследования стали 54 страны. В белорусском опросе приняли участие 504 респондента при минимально необходимом количестве в 384 (генеральная совокупность – 268 100 студентов, доверительная вероятность – 95%, доверительный интервал –  ± 5%). Полный текст доступен на английском языке.

Несмотря на недавние политические меры, связанные с развитием предпринимательства, в частности в системе высшего образования, большинство показателей, отражающих предпринимательские намерения и предпринимательскую активность студентов, продемонстрировали негативную тенденцию. Обусловлены данные изменения могут быть, прежде всего, периодом роста экономики и реальной заработной платы населения в 2017-2018 годах.


Основные результаты и выводы исследования:

  • 7,3% студентов намерены создать бизнес сразу после окончания вуза; спустя пять лет после окончания учебы - 47,5%, тогда как среднемировые показатели в 2018 году составили 9,0% и 34,7% соответственно;
  • 22,2% белорусских студентов сообщили, что они пытались начать собственный бизнес или стать самозанятыми (30,7% - по всему миру);
  • 4,3% студентов уже ведут собственный бизнес или работают не по найму, в то время как среднемировой показатель составил 11,2%;
  • Воспринимаемые уровни предпринимательской среды в вузе и обучения предпринимательству оказались ниже среднемирового уровня – 4,1 (35-е место) и 4,0 (38-е место) соответственно;
  • Доля студентов, не посещавших курсы, связанные с предпринимательством, с 2016 года заметно снизилась (-6,7 процентных пункта), что является результатом государственной политики, направленной на расширение обучения предпринимательству.
Тенденция к снижению основных показателей предпринимательских намерений и предпринимательской активности наблюдаются в соседних странах: России и Польше. Эти изменения отражают движение Беларуси, России и Польши в сторону группы наиболее развитых стран, в которых уровень предпринимательской активности и намерений студентов неизменно находится на более низком уровне.

С учетом главным образом обусловленного необходимостью, а не инновационного характера студенческого предпринимательства в менее развитых странах и регио х можно сделать вывод для Беларуси о том, что усилия государства должны быть сосредоточены на продвижении предпринимательской среды и образования в региональных университетах. Это будет служить целям регионального развития (развитию человеческого капитала и малого и среднего предпринимательства), которое является одним из приоритетов правительства.
Источник: thinktanks.by
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