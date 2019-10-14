МАЗ и Weichai запустили моторный завод под Минском

Выпуском двигателей займется совместное предприятие "МАЗ-Вейчай", созданное Минским автозаводом и китайской корпорацией Weichai. Общий объем инвестиций в строительство завода составляет около 20 млн. долларов. Совместное предприятие выступает резидентом парка и тем самым может пользоваться льготами и преференциями.





Церемонию запуска завода посетили премьер-министр Сергей Румас, министр промышленности Павел Утюпин, министр экономики Дмитрий Крутой, гендиректор ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович и глава администрации парка "Великий камень" Александр Ярошенко. От китайской стороны присутствовали заместитель губернатора провинции Шаньдун Лин Вэнь, председатель корпорации Weichai Тань Сюгуан и посол этой страны в Беларуси Цуй Цимин.





Завод занимает территорию в 3,5 гектара. Здесь будут производить двигатели мощностью от 130 до 700 «лошадей» для грузовиков, автобусов и спецмашин. Все моторы относятся к экологическим классам Евро-5 и Евро-6. Выпускать их будут путем мелкоузловой сборки, а попутно – повышать уровень локализации производства. При работе в одну смену завод способен выпускать 10 тыс. двигателей в год, при двухсменном режиме – вдвое больше.





В ноябре прошлого года на заводе состоялся пробный запуск производства. С тех пор было собрано более 780 двигателей. В планах до конца года – выпустить еще 500 моторов.





Большую часть моторов будут использовать при сборке автотехники МАЗ, однако около трети продукции могут экспортировать в страны СНГ и дальнего зарубежья. Все станции техобслуживания МАЗ в России, Украине и Беларуси готовы обеспечить их гарантийное и послегарантийное обслуживание. Ранее белорусские грузовики уже оснащали двигателями Weichai, и те себя хорошо показали в стране и за рубежом.





"Запуск нового моторного завода имеет большое значение для белорусского автопрома. Теперь МАЗ сможет выпускать собственные дизельные двигатели, что позволит повысить эффективность производства и положительно отразится на себестоимости автотехники. Важно, что партнерство с Weichai не ограничивается инвестициями: китайские партнеры привносят также новейшие технологии. Выпускаемые моторы будут одними из лучших по сочетанию цены и качества в странах СНГ", – отмечают в ОАО "МАЗ".





Предложение построить моторный завод в Беларуси впервые обсуждалось в 2016 году во время визита главы государства в Китай. Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве. Проект получил одобрение и поддержку у председателя КНР Си Цзиньпина.









Параллельно в парке "Великий камень" строится завод по выпуску механических коробок передач. Его владельцем выступает совместное предприятие "Фаст-МАЗ", созданное ОАО "МАЗ" вместе с китайской компанией Shaanxi Fast Gear – "дочкой" Weichai. Завод построят к концу 2020 года, после чего под брендом "Фаст-МАЗ" планируется ежегодно собирать 10 тыс. коробок передач.







