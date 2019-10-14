В Беларуси хотят выдавать IT-кредиты

Об этом после совещания у главы государства рассказал Виктор Прокопеня, передает "Еврорадио"





По его словам, каждый белорус сможет получить такой кредит за счёт средств Парка высоких технологий на 5 лет. Предварительная сумма — до 6000 BYR. При этом будет действовать отсрочка платежа на два года, затем кредит можно будет погасить в течение трёх лет равными платежами.





"ИТ-кредиты – простое решение. Оно изменит настроение людей в стране, — пишет Прокопеня. — Декрет о ПВТ 2.0 был не просто подписанным документом. Посмотрите, как изменилось настроение белорусских айтишников. Как поменялось настроение тех, кто приезжает к нам из России и Украины. Мы даем хорошие релокационные пакеты, а зарплаты в сфере начинают превышать украинские и российские – серьезный вызов для этих рынков".





Предприниматель уверен, что сейчас нужен следующий шаг — чтобы в IT было выгодно работать не только айтишникам, но и всем остальным. Он рассказал, что будет создана группа, которая займётся разработкой проекта по IT-кредитам.









"В нее может войти каждый, кто, как и мы, горит этой идеей, верит в нее и видит, как ее можно улучшить. Пишите в комментариях к этому посту если бы вы хотели в нее войти".





Также Александр Лукашенко поддержал идею о создании IT-университета. Он должен заработать уже в новом учебном году.





"Это предложение не только IТ-сообщества, но и ведущих наших вузов: БГУ и БГУИР", — рассказал первый заместитель премьера Александр Турчин. По его словам, уже в ближайшее время Лукашенко получит проект нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность нового учреждения образования.