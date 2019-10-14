Нацбанк успокаивает: с Россией обсуждается не унификация, а гармонизация банковского надзора
Заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Сергей Калечиц заявил журналистам, что белорусская и российская стороны ведут переговоры не об унификации банковского надзора, а о гармонизации.
«То есть, например, если наш банк хочет прийти на российский рынок или российский инвестор прийти и организовать банк здесь, он должен понимать, что эти требования достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать удобство и для предприятий, и для банков», — цитирует БелТА Калечица.
Тем временем ранее «Коммерсант» сообщал, что готовится объединенный банковский надзор, но с двумя центробанками.
Источник: officelife
15:21 14/10/2019