«То есть, например, если наш банк хочет прийти на российский рынок или российский инвестор прийти и организовать банк здесь, он должен понимать, что эти требования достаточно гармонизированы. Они не единые, не одинаковые, но близкие, чтобы просто создать удобство и для предприятий, и для банков», — цитирует БелТА Калечица.



