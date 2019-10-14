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Цифровизация всей страны: Минсвязи переименуют

Министерство связи и информатизации будет наделено полномочиями по государственному регулированию сферы цифровизации.

Такое решение принято сегодня по итогам совещания у Лукашенко по вопросам развития страны в цифровой сфере, сообщил журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

Вопрос о необходимости создания госрегулятора в сфере цифрового развития страны уже обсуждался ранее.

"Принято решение делать это на базе Министерства связи и информатизации, пересмотрев определенный функционал, изменив наименование министерства", - сказал Александр Турчин. 


В ближайшее время правительство внесет на рассмотрение главы государства проекты соответствующих решений.

Поставлена задача правительству и министру вывести работу Министерства связи и информатизации на качественно более высокий уровень, чтобы оно в тесном сотрудничестве работало с представителями IT-сектора, занималось развитием цифровизации.
Источник: belta.by
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