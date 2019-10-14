Доллар и евро слегка отыгрались

Курс доллара подрос всего на 0,0014 рубля до 2,0519 BYN/USD, покинув минимум за 18 дней.





Курс евро вырос на 0,0019 BYN до 2,2609 BYN/EUR.





Курс российского рубля упал на 0,0064 BYN до 3,1872 BYN/100 RUB.





Итоги прошедшей недели 7—11 октября 2019 на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам:





курс доллара −1,13%;

курс евро −0,80%;

курс российского рубля −0,02%;





валютная корзина −0,50%.







Центробанк России

К 11:30 на торгах в Москве средневзвешенный курс доллара вырос на 14 копеек до 64,3652 российских рублей, а курс евро поднялся на 23 копейки до 70,96 российских рублей. При определении официальных курсов на завтра ЦБРФ будет ориентироваться на эти цифры.





Итоги минувшей недели на валютном рынке России

Российский рубль укрепился к доллару и евро:





курс доллара упал на 81 копейку (−1,24%);

курс евро снизился на 62 копейки (−0,87%).