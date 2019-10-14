Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью
Награду памяти Нобеля по экономике 2019 года получили Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Крамер, сообщает Нобелевский комитет.
Там уточнили, что исследования ученых позволили внедрить новый подход по борьбе с бедностью, который изменил экономику.
Ученые предложили дробить глобальную проблему на составные части, работать с которыми проще. Например, с помощью этого метода удалось улучшить систему школьного образования в Индии и Кении.
Источник: rtvi.com
12:53 14/10/2019