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Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью

Награду памяти Нобеля по экономике 2019 года получили Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Крамер, сообщает Нобелевский комитет.


Там уточнили, что исследования ученых позволили внедрить новый подход по борьбе с бедностью, который изменил экономику. 

Ученые предложили дробить глобальную проблему на составные части, работать с которыми проще. Например, с помощью этого метода удалось улучшить систему школьного образования в Индии и Кении.
Источник: rtvi.com
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