Нобеля по экономике присудили за борьбу с бедностью





Там уточнили, что исследования ученых позволили внедрить новый подход по борьбе с бедностью, который изменил экономику.





Ученые предложили дробить глобальную проблему на составные части, работать с которыми проще. Например, с помощью этого метода удалось улучшить систему школьного образования в Индии и Кении.