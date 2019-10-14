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"Птичка в клетке не поет, а бизнесмен не доится"

Байнет отреагировал на инициативу не сажать бизнесменов в тюрьму на время следствия.


В ответ глава Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что в последнее время силовики делают шаги «к либерализации позиции государства в отношении экономических преступлений».

– В результате декриминализации деяний, не требующих уголовного преследования, а также дифференциации наказаний за преступления против порядка осуществления экономической деятельности только за последние три месяца этого года прекращено производство по 262 преступлениям, – привел пример он.

Белорусские интернет-пользователи усомнились в реалистичности такого сценария.

«Заниматься бизнесом в Беларуси – себе дороже», – пишут комментаторы на площадке talks.by.

«Силовики кусают руку дающего… К 2024 году на голодный паек посадят – тогда перестанут сажать».

«Закрывают же не просто так, а с целью подоходчивее объяснить, что надо делиться. Ну на майбахи там всякие, лоббистов американских, дожинки, евроигры, ледовые дворцы и прочие крайне необходимые дела».

«Поздно пить боржоми – всех приличных бизнесменов уже распугали. А прикорытным не страшно».


«Закрыто производство по 262-м «преступлениям». Вдумайтесь... 262 якобы преступления, притянутые за уши... 262 человека страдали, ходили на допросы, были «закрыты». В это время их бизнес убивали все, кто мог. Сколько людей потеряли работу, сколько переживаний, слез, мыслей негативных. Это кто позволил?»

«Птичка в клетке не поет, а бизнесмен не доится».

«Более нежно овец стричь хотят», – подводят итог некоторые.
Источник: gazetaby.com
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