8 декабря Беларусь и Россия собираются подписать «дорожные карты» и начать "глубокую интеграцию" в рамках "союзного договора". Радио Свабода посмотрело, как живут на территориях, которые либо стали частью России, или прошли через "глубокую интеграцию".









Крым





«В России зарплаты выше», - такое часто можно услышать от граждан Беларуси. Если брать среднюю зарплату по стране, это действительно так: 657 долларов в среднем по России на январь 2019-го против 456 долларов в Беларуси в этот же период.





Но в Москве и Санкт-Петербурге получают вдвое, а то и втрое больше, чем в некоторых регионах. Например, в тех, которые когда-то были не в составе России.





В непризнанной республике Крым, которая вошла в состав России, средняя зарплата на 1 января этого года - 438 долларов (Росстат). В среднем по России на то время зарабатывали больше - 456 долларов (Белстат). В Витебской области зарабатывали меньше всего на 52 доллара, а в Минской - больше на 18. Сейчас средняя зарплата в Беларуси - 550 долларов.





На конец 2018 года уровень зарегистрированной безработицы в Крыму - 0,6%, в Беларуси - 0,3%.





По словам экономистов, в Крыму снижается уровень производства в сельском хозяйстве, так же как и суммы налога на прибыль с предприятий. Например, урожай картофеля по сравнению с 2013 годом снизился в 5 раз, подсолнечника - в 2,5 раза.





Абхазия

Не признанную международным сообществом республику Абхазия в конфликте 2008 года с Грузией поддержала Россия. В ноябре 2014 года Владимир Путин и руководство Абхазии договорились о "тесной интеграции".













Сейчас зарплата в Абхазии в районе 200 долларов (по сообщениям официальных властей на конец 2018 года). Это вдвое ниже, чем в среднем по Беларуси, и ниже, чем в любой из белорусских областей.





Официальные сообщения абхазских властей не всегда совпадают с реальностью. По информации журналистов, врач в Абхазии получает около 170 долларов в месяц.





В Беларуси средняя зарплата в сфере медицины в этот же период была 358 долларов.





Точных данных о безработице в Абхазии нет, но в 2014 году журналисты писали об уровне безработицы в 72%! По официальным данным на 2017 год, работают 42 тысячи при населении в 243 тысяч человек.





В 2018 году собственные доходы бюджета Абхазии - это около 50 миллионов долларов, Беларусь только на одни Евроигры потратила в 5 раз больше. Основная доходная часть бюджета - помощь со стороны России.









Южная Осетия

Не признанная международным сообществом Южная Осетия не первый раз декларирует намерение войти в состав России. 6 августа об этом в очередной раз заявил глава этой непризнанной республики Анатолий Бибилов.





Официальных данных о средней зарплате в Южной Осетии нет, но, по сообщениям журналистов, она составляет 150-200 долларов.





Это намного меньше, чем в Беларуси. По официальной статистике, уровень безработицы в Южной Осетии - 2,1%. В Беларуси - 0,3%.





В 2017 году 89,6% доходной части бюджета Южной Осетии - это помощь со стороны России. Сама непризнанная республика заработала лишь 11,4%. Основной торговый партнер Южной Осетии - Россия, но экспорт товаров туда снижается (на 4,6% с 2017 по 2018 год).









Приднестровье

Непризнанное Приднестровье сейчас использует флаг России как второй государственный, с марта 2014 года Верховный Совет Приднестровья просит принять свою территорию в состав России, но этого пока не произошло.





"Глубокая интеграция" между этой территорией и Россией идет с 1990-х годов. В 2006 году Приднестровье провело референдум о присоединении к России. За это, по официальным данным, проголосовали 97% избирателей.





Средняя зарплата в Приднестровье по данным властей - 275-280 долларов, это меньше, чем в любой из областей Беларуси в отдельности и в стране в целом.





Официальный уровень безработицы - 2,5-3%. Это безработные, официально зарегистрированные на бирже. В Беларуси этот показатель - 0,3%.