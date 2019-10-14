МАРТ рассказал, что в Беларуси происходит с ценами на продукты

В МАРТ констатируют: инфляционные процессы замедляются прежде всего за счет более низких темпов роста цен на продукты.





Так, рост цен на мясо и мясопродукты в сентябре составил 6,1%, тогда как в августе — 8%.





Снижение интенсивности роста цен в годовом выражении отмечается на большинство социально значимых товаров: на рыбу и рыбопродукты, хлеб и хлебопродукты, муку пшеничную, макаронные изделия, крупу и бобовые.





В то же время в сентябре ускорился годовой прирост цен на плодоовощную продукцию (с 6,1% в августе до 9% в сентябре).