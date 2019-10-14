«МАЗ-ВЕЙЧАЙ» в «Великом камне» готов к открытию

«14 октября Беларусь посетит вице-губернатор провинции Шандунь. Он станет участником церемонии официального открытия производства в рамках нашего совместного проекта, который уже прошел экспериментальную эксплуатацию», - уточнил он.





Как сообщает сайт Совета Республики, с белорусской стороны партнерами китайской корпорации выступают известные белорусские компании БелАЗ, МАЗ, Гомсельмаш.





В 2016 году было принято решение о создании совместно с Weichai Group производства двигателей внутреннего сгорания. С белорусской стороны партнером выступил ОАО «МАЗ». Меморандум о строительстве завода был подписан в присутствии глав государств. Проект запущен в Белорусско-Китайском Индустриальном парке «Великий камень». К настоящему времени двигатели, выпускаемые на новом производстве, уже поставляются на Минский автомобильный завод. Также дан старт строительству нового совместного завода ОАО «МАЗ» и корпорации Weichai по выпуску коробок передач.





В 2018 был подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с Weichai Holding Group.





Как председатель наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Михаил Мясникович предложил обсудить возможности расширения сотрудничества с китайской корпорацией по поставкам белорусской карьерной техники.







