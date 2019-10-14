«МАЗ-ВЕЙЧАЙ» в «Великом камне» готов к открытию
Официальное открытие производства на моторном заводе «МАЗ-Вейчай» в Китайско-белорусском парке «Великий камень» состоится в октябре. Об этом сообщил председатель правления китайской корпорации Weichai Group Тан Сюйгуан на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси, председателем наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Михаилом Мясниковичем.
«14 октября Беларусь посетит вице-губернатор провинции Шандунь. Он станет участником церемонии официального открытия производства в рамках нашего совместного проекта, который уже прошел экспериментальную эксплуатацию», - уточнил он.
Как сообщает сайт Совета Республики, с белорусской стороны партнерами китайской корпорации выступают известные белорусские компании БелАЗ, МАЗ, Гомсельмаш.
В 2016 году было принято решение о создании совместно с Weichai Group производства двигателей внутреннего сгорания. С белорусской стороны партнером выступил ОАО «МАЗ». Меморандум о строительстве завода был подписан в присутствии глав государств. Проект запущен в Белорусско-Китайском Индустриальном парке «Великий камень». К настоящему времени двигатели, выпускаемые на новом производстве, уже поставляются на Минский автомобильный завод. Также дан старт строительству нового совместного завода ОАО «МАЗ» и корпорации Weichai по выпуску коробок передач.
В 2018 был подписан меморандум о стратегическом партнерстве и сотрудничестве ОАО «БелАЗ» с Weichai Holding Group.
Как председатель наблюдательного совета ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» Михаил Мясникович предложил обсудить возможности расширения сотрудничества с китайской корпорацией по поставкам белорусской карьерной техники.
Weichai — одна из крупнейших в Китае машиностроительных корпораций. Штаб-квартира находится в городе Вэйфан (провинция Шандунь), производственные площадки и филиалы расположены в Китае, Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Северной Америке.Weichai входит в «Топ 500 компаний Китая» (84 место), «Топ 500 промышленных предприятий Китая» (27 место) и «Топ 500 машиностроительных компаний Китая» (2 место).Корпорация является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов. Weichai Group» обладает серьезными инвестиционными возможностями и хорошим опытом инвестиционного сотрудничества в Европе.
"Белорусский партизан"
09:49 14/10/2019