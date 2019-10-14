По оценке автора исследования и создателя базы данных о латвийском бизнесе Lursoft, стоимость Mamas D в прошлом году составила 15 млн евро. Это самый дорогой бизнес в Даугавпилсе и седьмой — в регионе.





Согласно данным с городского сайта, компания Mamas D специализируется на производстве биодизельного топлива, омывателей ветровых стекол, технического глицерина, а также солода.





Она была создана в 2004 году, а в конце 2000-х выкуплена белорусским холдингом «Трайпл». В 2012 году совладельцы «Трайпла» Юрий Чиж и Алексей Олексин были вынуждены расстаться. В результате раздела бизнеса новыми хозяевами Mamas D стали Инна и Дмитрий Олексины. Тогда же эти члены семьи Олексиных стали юридическими владельцами даугавпилсского пивоваренного завода Latgales Alus D.





Олексины — одна из самых богатых семей Беларуси. Владельцы компании «Энерго-Оил» Алексей и Инна Олексины открыли этим летом стрелковый комплекс на Минском море и запускают сейчас сеть табачных ларьков «Табакерка».









Самым «ценным» предприятием Латвии по итогам 2018 года стал государственный производитель и продавец электроэнергии Latvenergo с офисом в Риге.





Его стоимость – 2,52 млрд евро (общая стоимость латвийских бизнесов – 30,65 млрд евро). В первую тройку вошли также Kronospan Riga (750 млн евро) и управляющее местными лесами государственное предприятие Latvijas valsts meži (690 млн евро).





В первой десятке самых дорогих бизнесов оказалась только одна нестоличная компания – это Maxima Latvija (370 млн евро), зарегистрированная в Пририжском статистическом регионе страны