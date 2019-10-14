Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют?

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.





– За неделю на внешних рынках евро немного укрепился к доллару, а российский рубль достаточно ощутимо вырос к обеим иностранным валютам.

Евро к доллару за неделю вырос с 1,0980 до 1,1020, или на 0,3%. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,9 до 64,2, или на 1,1%. Евро подешевел с 71,3 до 70,7 российского рубля, или на 0,8%.





Белорусский рубль укрепился сразу к трем иностранным валютам, ему даже немножко символически удалось вырасти к укрепившемуся российскому рублю.





Доллар за неделю подешевел на 1,13%, евро - на 0,8%, а российский рубль снизился символически – на 0,02%.





В результате валютная корзина подешевела на 0,51%. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к корзине.





На наступившей неделе я ожидаю снижения доллара и евро. Российский же рубль может остаться вблизи текущих значений.









Доллар может снизится до 2,03 белорусского рубля, евро – до 2,24 белорусского рубля. А российский рубль останется вблизи 3,19 за 100 российских.