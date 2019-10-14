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Прогноз по валютам: доллар и евро подешевеют?

Белорусский рубль на минувшей неделе продолжил укрепляться к трем основным иностранным валютам. Каких изменений можно ожидать по курсам валют в дальнейшем?

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал об этом в комментарии Myfin.by.

– За неделю на внешних рынках евро немного укрепился к доллару, а российский рубль достаточно ощутимо вырос к обеим иностранным валютам.
Евро к доллару за неделю вырос с 1,0980 до 1,1020, или на 0,3%. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,9 до 64,2, или на 1,1%. Евро подешевел с 71,3 до 70,7 российского рубля, или на 0,8%.

Белорусский рубль укрепился сразу к трем иностранным валютам, ему даже немножко символически удалось вырасти к укрепившемуся российскому рублю.

Доллар за неделю подешевел на 1,13%, евро - на 0,8%, а российский рубль снизился символически – на 0,02%.

В результате валютная корзина подешевела на 0,51%. Это уже вторая неделя укрепления белорусского рубля к корзине.

На наступившей неделе я ожидаю снижения доллара и евро. Российский же рубль может остаться вблизи текущих значений.


Доллар может снизится до 2,03 белорусского рубля, евро – до 2,24 белорусского рубля. А российский рубль останется вблизи 3,19 за 100 российских.
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