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Романчук: Где-то власти докрутили бы педали до отставки. Но не в Беларуси

Как Китай, Италия, Испания, Вьетнам и другие государства зарабатывают на велосипедах, и что не так с нами – поясняет Романчук.

Известный экономист перечисляет, сколько в год зарабатывают страны на примере обыкновенных велосипедов: экспорт седел из Китая – $100 млн, Италии – $85 млн, Испании – $16 млн; экспорт рамы из Китая – $977 млн, Вьетнама – $147 млн, Италии – $66 млн; экспорт тормозов из Японии – на $200 млн, Сингапура – $172 млн, Малайзии – $152 млн; велосипедные колеса: из Китая – на $170 млн, Италии – на $28 млн, Франции – на $26 млн.

А белорусские власти, по мнению эксперта, тщетно пытаются вскочить в рынок велосипедов «при помощи неуклюжих государственных программ и схем».

– Если белорусские политики и чиновники провалили даже такой, казалось бы, простой сегмент рынка, как велосипеды, самокаты и т.д., то что можно от них ожидать при производстве более сложных устройств, машин и оборудования? – рассуждает экономист в своем Фейсбуке. – Стратегически выиграют те страны, которые, как, в свое время Тайвань, Сингапур, Китай, Малайзия или Вьетнам, выбрали для международного производства режим открытой торговли.


Если же правительства конкурентный, современный велосипед сделать не могут, а претендуют на технологическую модернизацию всей экономики в рамках госсобственности, то оно даже времени на обсуждение не заслуживает.

В отношении таких утопистов-мистиков часто лоббистов-коррупционеров нужно применять только один инструмент – отставку.

Отметим, в Беларуси «Мотовело» было признано банкротом вскоре после задержания основного акционера компании Александра Муравьева.

В 2015 году ООО «Мотовелозавод» возглавил экс-мэр Минска Николай Ладутько, который пытается отстоять идею создания нового производства мото- и велотехники. Весной 2019-го он озвучил, что на это необходимо 20-30 млн долларов.
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