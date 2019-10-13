В Беларуси введут квоты по трудоустройству людей с инвалидностью
В Беларуси введут квоты по трудоустройству людей с инвалидностью. Такая норма предусмотрена законом "О правах инвалидов и их социальной интеграции", который готовится к рассмотрению в первом чтении в Палате представителей. Согласно документу, квоты должны ввести с 2023 года.
Предполагается, что порядок определения нанимателем квот для приема на работу инвалидов будет определяться президентским указом. Введение квот с 2023 года соответствует сроку, обозначенному Национальным планом действий по реализации в Беларуси положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 годы.
В организациях будут выделять минимальное количество рабочих мест, предназначенных для людей, которые не могут самостоятельно найти работу из-за инвалидности. При этом квоты будут действовать на средних и крупных предприятиях с численностью работников от 100 человек.
Если работодатель не выбирает квоту, но отказывает лицу с инвалидностью в работе, его могут привлечь к ответственности, сообщает БЕЛТА.
17:57 13/10/2019