Борис Желиба: Не нахлебники мы

В советские времена Беларусь была республикой-донором и буквально кормила Москву и Ленинград мясом, молоком, картофелем, другим продовольствием. Сегодня наши аграрники и переработчики имеют тесные связи почти со всеми регионами России. И давайте прямо скажем: мы не наживаемся на реализации сельхозпродукции через российские сети, скорее их покупатели в выигрыше от наших поставок, чем непосредственные производители.





Если Калякин подсчитывает так называемый российский интеграционный углеводородный грант, который облегчает жизнь экономике Беларуси, то ему можно ответить аргументами Александра Лукашенко, который не однажды подчеркивал, что Беларусь:





– не берет плату с России за нахождение на ее земле двух важных российских военных объектов – центра управления российскими подводными лодками в северной Атлантике в районе Вилейки и станции предупреждения о ракетном нападении загоризонтального действия в районе Ганцевичей;





– не взимает полноценную плату за транзит по белорусской территории нефти, грузов и пассажиров;





– дает России миллионы рабочих мест на предприятиях, работающих в кооперации с белорусскими производителями;





– поставляет в Россию достаточно дешевые и качественные сельхозтехнику, грузовые автомобили, дорожные машины, карьерные самосвалы и тому подобное.





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За аренду космодрома Байконур Россия платит Казахстану ежегодно 115 миллионов долларов, за два российских военных объекта в Беларуси такую аренду можно оценить в 100 миллионов долларов ежегодно, а за все годы их эксплуатации набегают уже миллиарды долларов.





В нынешнем году белорусское правительство рассчитывает получить от транзита в сфере транспорта более 1,5 миллиарда долларов. Из них: 150 миллионов долларов – за транзит нефти, 476 миллионов – за прокачку газа, 879 миллионов – за транспортные услуги. Основу транзитных потоков, проходящих через нашу территорию, составляют внешнеторговые грузы России. Беларусь вправе повысить транзитные тарифы и по меньшей мере удвоить эти суммы.





Поставляя в Беларусь нефть и газ, Россия делится с Беларусью природной рентой. Надо отдельно еще посмотреть, какая часть российского углеводородного гранта доставалась простым белорусам. Да и грант-то иссякнет к 2025 году: российские цены на нефть приближаются к мировым. Сегодня для Беларуси цены на нефть, поставляемую Россией на наши НПЗ, достигли 80–85 процентов от мировых.





Помнится, на совещании белорусских экономистов в начале 1990-х годов один из представителей былой партхозноменклатуры утверждал, что Беларусь без России может самостоятельно создать лишь 4 процента своего ВВП. На это профессор Н.Савицкий возразил: так что, я без России в туалет сходить не могу (имея в виду, очевидно, туалетную бумагу, которую мы тогда покупали у них)? Замечу, сегодня у нас своего этого добра хватает.





Сергей Калякин пугает нас, что без помощи России уровень жизни белорусов понизится на 40 процентов. Какая, простите, чушь! Наши соседи, я имею в виду Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, уже лет двадцать с лишним как вырвались из объятий России, и что – жизненный уровень их граждан упал на 40 процентов? Наоборот, заметно вырос.





Да, народы тех же стран Балтии не смотрели на мир через котлету, а, помните, взялись за руки и выстроили живую цепь на сотни километров, символизируя свою национальную независимость. Мерзли, невзирая на холод зимой, когда Россия повысила цены на газ. Но добились своего! Уже давным-давно и не мерзнут, и не голодают. Более того, и зарплаты, и пенсии выросли в несколько раз.





Возьмем другой пример. Экономика Украины имела не меньшую зависимость от России. Но она показала, что можно развиваться и без донорства имперского соседа. Важно только наладить тесное сотрудничество с другими странами, прежде всего с государствами Евросоюза. Сегодня, по сути, еще воюющая страна показывает хорошую экономическую динамику. Средняя зарплата в Украине уже приближается к 500 долларам.









Утверждения Калякина, что Евросоюз прекратил помощь странам бывшего социалистического лагеря, неверны. Они как получали ежегодно миллиарды евро, так и получают. Если мы, белорусы, будем наращивать объемы торговли с Европейским Союзом, то, я уверен, и наша страна станет получать немалые дивиденды.





Не выдерживают критики и высказывания Калякина насчет того, что у наших соседей, скажем, прибалтов уровень жизни не намного превышает тот, который мы, белорусы, имеем. Тогда, Сергей Иванович, как отнестись к тому, что тысячи наших граждан выезжают и трудоустраиваются в той же Литве?





А сколько белорусов работает в Польше, Чехии, Словакии! Успешным экономическим развитием эти страны обязаны как рыночным реформам, трудолюбию населения, так и многомиллиардной помощи стран-доноров ЕС.





Нет, я далек от мысли, что нам нужно отвернуться от России и что если пойдем по этому пути, то Беларусь будет облагодетельствована Западом. Мы должны со всеми – и ближними, и дальними – соседями поддерживать дружественные, цивилизованные отношения, строить партнерство на взаимовыгодной основе. И не нищие мы, не чьи-то нахлебники, а имеем всё для того, чтобы нормально развиваться, жить в полном достатке. Понятно, для этого много еще нужно сделать. И сделаем!





Возвращаясь к интервью Калякина и вспоминая его коммунистическое прошлое, у меня создалось впечатление, что он совсем не против оказаться в составе Российской Федерации. Но отрадно, что таких людей, как свидетельствуют социологические опросы, очень и очень мало.





Значит, быть Беларуси независимой, суверенной страной. И самодостаточной.



