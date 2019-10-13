Что белорусы сметают с полок в «черную пятницу»

Большинство белорусов - 89% - знают, что такое «черная пятница», а треть уже решили, что именно купят на распродажах в этом году. Об этом свидетельствуют данные исследования портала black-friday.global, в котором поучаствовали покупатели из 55 стран, пишет tut.by





«Черная пятница» — традиционный день распродаж, который проходит в конце ноября. Изначально она появилась в США, где черная пятница приходится на следующий день после Дня благодарения (четвертый четверг ноября), а потом распространилась по всему миру. В 2019 году она выпадает на 29 ноября.









Эксперты black-friday.global отмечают, что, согласно их внутренним данным, продажи в «черную пятницу» в Беларуси вырастают на 1138%. По этому показателю недалеко от нас оказались Швейцария (+1246%) и Финляндия (+1130%). А с большим отрывом вперед вырвалась Германия — +2418%. В среднем по миру продажи вырастают на 663%. Так что мы обгоняем среднемировой показатель в два раза.









В прошлом году средняя скидка по Беларуси в «черную пятницу» составила 54%. Это немного меньше, чем в 2017-м, когда средняя скидка равнялась 56%. Меж тем покупатели ожидают от магазинов средних скидок в 62%. Магазины стран-соседок в основном предлагают более щедрые распродажи: в России — 57%, в Украине — 64%. А в Польше скидки в «черную пятницу» оказались меньше, чем у нас — в среднем 49%.

По данным опроса портала, среднестатистический белорус планирует потратить на распродаже 300 рублей (примерно 147 долларов). Лидер здесь — США, где участники распродажи планируют потратить по 485 долларов. При это 36% белорусских респондентов уже определились, что именно хотят купить на распродаже в этом году.







Чаще всего во время «черной пятницы» белорусы покупают одежду, обувь, косметику и парфюмерию, бытовую технику и детские товары. А вот электроника, на которую приходится значительная часть продаж в некоторых странах, например Швейцарии или Бразилии, в белорусский топ-5 не попала.